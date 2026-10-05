Rare waterspout spotted over Xi River in Guangdong

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Chinese teacher missing in Thailand after possible sighting seeking help
04-10-2026 12:14 HKT
China slams US 'lie' over Starbucks stores in Xinjiang
04-10-2026 11:13 HKT
China coach says future bright after first football medal in 28 years
03-10-2026 18:28 HKT
China a better influence in Latin America than US: poll
03-10-2026 13:21 HKT
China initiates anti-dumping investigation into p-nitrotoluene from EU
03-10-2026 12:04 HKT
Eala-conqueror Wang wins Asian Games tennis gold and Olympic berth
02-10-2026 16:54 HKT
Taiwan gender-row boxer Lin Yu-ting wins 'monumental' Asian Games gold
02-10-2026 15:59 HKT
US congressman demands Starbucks close its first stores in China's Xinjiang
02-10-2026 13:59 HKT
Chinese judoka accused of biting as home hope wins Asian Games gold
02-10-2026 11:36 HKT
HK braces for cooler mornings with minimum temperatures fallng to 23 degrees
04-10-2026 15:41 HKT