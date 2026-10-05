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INTERNATIONAL
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CHINA

Rare waterspout spotted over Xi River in Guangdong

CHINA
2 hours ago
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Residents of Guangdong's Yunfu witnessed a rare meteorological phenomenon on Sunday as a waterspout formed over the Xi River. Authorities said the phenomenon lasted approximately seven minutes and resulted in no casualties.

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Video shared online showed a striking column of water spiraling from the river’s surface up into the clouds. Nearby vessels reportedly adjusted their routes to steer clear of the affected area.

A 50-year-old witness surnamed Tong told local media that it was the first time he had ever seen a waterspout in the region.

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The Yunfu Meteorological Bureau described waterspouts as rare atmospheric phenomena. The city's Emergency Management Bureau confirmed that, despite the storm’s intensity, there were no reports of injuries or property damage.

Waterspouts are intense columnar vortices that form over bodies of water, creating a visible funnel as water is pulled upward. The Guangdong Meteorological Service has previously cautioned the public not to underestimate waterspouts, highlighting that their localized power can easily capsize vessels and pose significant danger to human life.

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