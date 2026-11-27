Britain's Department for Work and Pensions said Friday it had taken some services offline after a "cyber incident" that comes amid growing cyber attacks and threats worldwide.

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Regular welfare payments and pension payments were however unaffected, it insisted in a statement.

Businesses and governments have faced a string of technological failures which, in recent weeks, have crippled the online systems of organisations such as Microsoft and the US Federal Aviation Administration.

"We have taken some DWP online services offline as a precaution following a cyber incident," a DWP spokesperson said in a statement.

"We are working closely with the National Cyber Security Centre and Government Cyber Coordination Centre to investigate and to bring services back online as quickly as possible".

Britain's domestic intelligence service MI5 and the defence ministry this week warned UK military suppliers to Ukraine about increasing sabotage attempts by Russia.

The UK advised the companies on how to reduce their exposure, detect and report hostile reconnaissance and minimise the impact of an attack.

A cyberattack in August targeted three British airports belonging to the Manchester Airports Group, resulting in the theft of personal data of 8.7 million customers.

A separate UK incident last year heavily impacted Jaguar Land Rover, while attacks affected also operations at retailer Marks & Spencer, plush department store Harrods and the Co-op food chain.

AFP