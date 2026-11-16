logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

Brussels to propose €45 billion EU-backed loan for Ukraine, FT says

WORLD
12 mins ago
logo
logo
logo
File Photo
File Photo

The European Commission will propose raising a loan of €45 billion (US$50 billion) against the bloc's shared budget to support Ukraine, the Financial Times said on Monday, citing four people briefed on the plan.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The plan, due to be shared with member states on Wednesday, would use the same financing mechanism employed last year to back an existing €90 billion loan package for Kyiv, the newspaper said.

Reuters could not immediately verify the report.

(Reuters)

loanUkraineEuropean Commission

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
A silhouette of Elon Musk and the SpaceX logo are seen in this illustration created on June 11. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Democratic US senators order Musk to preserve records on Ukraine Starlink access
WORLD
14-11-2026 15:33 HKT
Russian President Vladimir Putin greets US Special Envoy Steve Witkoff and Jared Kushner, President Trump's son-in-law, during a meeting at the Kremlin in Moscow, November 12. Sputnik/Vyacheslav Prokofiev
Putin lets Europe join Ukraine peace talks, Zelenskiy welcomes prospect of European participation
WORLD
13-11-2026 09:11 HKT
An artilleryman of the Special Rifle Police Battalion of Zaporizhzhia region sets up Starlink satellite internet system, at a position, amid Russia's attack on Ukraine, near the frontline in Donetsk region, Ukraine, October 16, 2026. REUTERS/Stringer/File Photo
Zelenskiy says Starshield speed limited again, hampering Ukraine's defences
WORLD
12-11-2026 18:08 HKT
Delegates including US officials, led by United States Special Envoy Steve Witkoff and Jared Kushner, US President Donald Trump's son-in-law, members of the Russian delegation, led by Vladimir Medinsky, an aide to Russia's President Vladimir Putin, and members of the Ukrainian delegation, led by head of Ukraine's Foreign Intelligence Service Rustem Umerov, attend the UAE-hosted trilateral talks between the United States, Russian and Ukrainian delegations, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, November 10, 20
US envoys arrive in Moscow for latest round of Ukrainian peace talks with Putin
WORLD
12-11-2026 15:25 HKT
Vladimir Medinsky, an aide to Russia's President Vladimir Putin and negotiator leading the Russian delegation in the upcoming trilateral Ukraine peace talks in Abu Dhabi, attends a meeting with members of the Security Council in Moscow, Russia, November 6, 2026. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS
Russia and Ukraine hold first peace talks for nine months, Trump envoy says gaps have narrowed
WORLD
10-11-2026 17:53 HKT
A view shows the headquarters of New World Development at New World Tower, in Hong Kong, China September 27, 2024. REUTERS
Henry Cheng family's investment arm seeks $5 bln in loan: Bloomberg
FINANCE
10-11-2026 16:42 HKT
Special Envoy of the President of Russia for Investment and Economic Cooperation Kirill Dmitriev speaks next to US first lady Melania Trump, after a meeting with representatives from Russia and Ukraine, following the expiry of a six-day ceasefire to evacuate civilians from the Russian-occupied southern Ukrainian town of Oleshky, at the White House in Washington, DC, US November 5, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
Trump says he met Putin envoy, sees Ukraine deal soon
WORLD
06-11-2026 12:42 HKT
US First Lady Melania Trump stands on the day she casts her ballot in the 2026 midterm elections at the Palm Beach County Supervisor of Elections office in West Palm Beach, Florida, US, October 24, 2026. REUTERS/Umit Bektas/File Photo
US first lady to host Ukrainian, Russian officials at White House
WORLD
05-11-2026 14:05 HKT
Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks during a press conference with the German Chancellor (not pictured) on November 3, 2026 at the Chancellery in Berlin. (Photo by RALF HIRSCHBERGER / AFP)
Ukraine's Zelensky says spoke to US envoys ahead of Russia talks
WORLD
05-11-2026 12:55 HKT
Photo: Reuters
EU Commission unveils 2027 work programme for a stronger, more sovereign Europe
WORLD
05-11-2026 03:59 HKT
(File photo)
Hong Kong Disneyland suspends online bookings after 17,000 e-tickets stolen in cyber breach
NEWS
14-11-2026 21:50 HKT
Elon Musk and Jensen Huang shake hands during National Design Studio's launch event for America.gov. REUTERS/Kylie Cooper
Two major Nvidia shareholders push board to keep Jensen Huang's return on table
FINANCE
19 hours ago
Reuters releases more intimate photos of Jensen Huang and Alice Huang
WORLD
15-11-2026 01:46 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.