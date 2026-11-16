Brussels to propose €45 billion EU-backed loan for Ukraine, FT says

Read More
Zelenskiy says Starshield speed limited again, hampering Ukraine's defences
12-11-2026 18:08 HKT
Henry Cheng family's investment arm seeks $5 bln in loan: Bloomberg
10-11-2026 16:42 HKT
Trump says he met Putin envoy, sees Ukraine deal soon
06-11-2026 12:42 HKT
US first lady to host Ukrainian, Russian officials at White House
05-11-2026 14:05 HKT
Ukraine's Zelensky says spoke to US envoys ahead of Russia talks
05-11-2026 12:55 HKT
Reuters releases more intimate photos of Jensen Huang and Alice Huang
15-11-2026 01:46 HKT