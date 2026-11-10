Henry Cheng family's investment arm seeks $5 bln in loan: Bloomberg

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Chow Tai Fook flags 90pc-100pc profit jump for six months to September 30
22-10-2026 20:01 HKT
Chow Tai Fook welcomes Botswana president at new Beijing boutique
22-10-2026 01:32 HKT
Lenovo seeks US$2 bln loan for low-cost refinancing: Bloomberg
21-10-2026 20:19 HKT
Hong Kong August mortgage loan approvals drop 28.2 percent
30-09-2026 17:41 HKT
Seven IP financing sandbox loans approved as HK moves to expand program
30-09-2026 17:03 HKT
Chinese telecom giants halt 'free phone' offers after complaints
27-09-2026 19:49 HKT
SFC suspends Silver Grant trading over $1b loan suspicious diversion
25-09-2026 18:11 HKT