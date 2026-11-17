K Wah International (0173) unveiled its residential project Banyan Grove Residences in Sai Ying Pun on Tuesday.

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The development comprises a single residential tower with 62 units, offering one- to three-bedroom layouts, including two top-floor duplexes.

Given the scarcity of new residential supply on Hong Kong Island, the project will be priced with reference to new launches and luxury home transactions in core Island districts, said Tony Chow Kwong-yiu, general manager of business development for Hong Kong properties.

The development is close to the University of Hong Kong and falls within Primary One Admission School Net 11 and the Central and Western District secondary school net, appealing to end-users seeking quality living and long-term investors, Hong Kong properties' sales and research manager Billy Chan Ka-ho added.