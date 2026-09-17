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BUSINESS
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PROPERTY

URA receives 28 EOIs for To Kwa Wan Road / Wing Kwong Street project

PROPERTY
1 hour ago
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To Kwa Wan Road / Wing Kwong Street project.
To Kwa Wan Road / Wing Kwong Street project.

The Urban Renewal Authority said on Thursday it received 28 expressions of interest for the To Kwa Wan Road / Wing Kwong Street development scheme, including Chinachem and China Overseas Land and Investment (0688). 

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The project covers a site area of around 5,475 square metres and is expected to deliver around 1,050 residential units. Market valuations for the site range from HK$3.71 billion to HK$4.51 billion, or HK$7,000 to HK$8,500 per square foot.

This project is the final redevelopment project within Hong Kong’s first “District-based Redevelopment New Community", officially named Victoria Cove Central, according to the URA.

Located near To Kwa Wan MTR Station, the project plans to construct two foot bridges, connecting to MTR Station entrance and the residential project One Victoria Cove respectively, to enhance accessibility within the neighbourhood.

 

To Kwa Wan Road / Wing Kwong StreetVCCURATo Kwa WanEOIURA

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