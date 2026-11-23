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Wan Chai Sikh temple extends blue light display to Nov 30
23-11-2026 01:08 HKT
Woman hospitalized after being struck by taxi in Wan Chai
21-11-2026 00:44 HKT
Woman injured after being hit by steel ball near Tai Po river
12-10-2026 01:25 HKT
Man, 27, arrested for drink-driving in Wan Chai
16-07-2026 06:29 HKT
Cross-department Wan Chai raid targets vice, 10 women arrested
18-06-2026 01:14 HKT
Over 20 men brawl at Wan Chai bar, woman injured as police hunt suspects
27-05-2026 07:18 HKT
Police, ImmD raid Wan Chai vice units, arrest 9 mainland women
15-05-2026 03:36 HKT