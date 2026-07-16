Man, 27, arrested for drink-driving in Wan Chai

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31 arrested in Yau Ma Tei raid on 4 illegal gambling dens
10-07-2026 03:51 HKT
Police raid drug lab in Sham Shui Po, arrest 3, seize $231,000 narcotics
08-07-2026 05:08 HKT
20 arrested in Sham Shui Po cross-department anti-crime operation
07-07-2026 04:05 HKT
Police arrest 13 in World Cup drink-driving crackdown in East Kowloon
06-07-2026 06:42 HKT
Driver arrested for drug-driving in Kowloon Bay anti-drink-driving operation
06-07-2026 04:14 HKT
Low-income households entering work to get up to $45,000
13-07-2026 19:34 HKT
Mainland woman arrested after allegedly using counterfeit $1,000 banknotes
13-07-2026 12:56 HKT