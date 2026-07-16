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NEWS

Man, 27, arrested for drink-driving in Wan Chai

NEWS
38 mins ago
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A 27-year-old man was arrested for drink-driving in Wan Chai early on Thursday after officers spotted his car driving erratically, police said.

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The man, surnamed Wong, was stopped at the junction of Matheson Street and Yiu Wah Street around 1.12am. He failed a breathalyzer test, recording about 66 micrograms of alcohol per 100 millilitres of breath, and was arrested on suspicion of drink-driving. He has been released on bail and must report back to Wan Chai police station in mid-August.

According to sources, the man works at an advertising company and had been drinking at a racecourse gathering with friends before driving them home and heading back to Repulse Bay. The vehicle was not impounded.

Wan Chai drink-driving arrest

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