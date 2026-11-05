(Video) Rat spotted lying motionless in Tai Wo Shopping Centre in Tai Po

Read More
(Video) Rat spotted at Tai Wo Hau MTR station
05-11-2026 05:10 HKT
Police appeal for information on missing man, 80, in Tai Po
29-10-2026 01:47 HKT
Man injured in knife attack in Tai Po, police hunt 4 suspects
29-10-2026 01:04 HKT
Woman injured after being hit by steel ball near Tai Po river
12-10-2026 01:25 HKT
9 vehicles crash on Tolo Highway in Tai Po, traffic congested
21-09-2026 08:22 HKT
Hill fire breaks out near school in Tai Po
26-11-2025 23:51 HKT
Sunset Peak hikers stranded as Pak Kung Au Bus Station swamped by queues
09-11-2026 18:01 HKT