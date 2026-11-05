logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

(Video) Rat spotted lying motionless in Tai Wo Shopping Centre in Tai Po

NEWS
40 mins ago
logo
logo
logo

A rat has been filmed lying motionless on a pedestrian walkway in Tai Wo Shopping Centre in Tai Po, the latest in a series of rodent sightings across Hong Kong.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

A netizen uploaded a nine-second video to the Facebook group "Tai Po" showing a grey rat lying on the ground outside a restaurant. Several female students took out their phones to film it and passers-by walked past, but the rat did not move.

The clip ended without showing what happened to the rat. Netizens speculated it may have been injured or too young and frightened to move, with some noting a nearby market makes the area "a rat's paradise."

Recent sightings have been reported at food premises in Yuen Long, Tuen Mun and Tsing Yi, near rubbish bins outside a Kwun Tong industrial building, and at Tai Wo Hau MTR station.

rat Tai Wo Shopping Centre Tai Po

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
logo
Threads@mmel_rice_18
(Video) Rat spotted at Tai Wo Hau MTR station
NEWS
05-11-2026 05:10 HKT
Flooding hits Sha Tin and Tai Po as northeast monsoon coincides with astronomical high tide
NEWS
29-10-2026 03:52 HKT
Police appeal for information on missing man, 80, in Tai Po
NEWS
29-10-2026 01:47 HKT
Man injured in knife attack in Tai Po, police hunt 4 suspects
NEWS
29-10-2026 01:04 HKT
logo
Facebook
(Video) 3-vehicle crash on Ting Kok Road in Tai Po injures 2, wrong-way driver blamed
NEWS
26-10-2026 04:47 HKT
Woman injured after being hit by steel ball near Tai Po river
NEWS
12-10-2026 01:25 HKT
Water supply and lifts disrupted at Kwong Chi House in Tai Po, about 670 households affected
NEWS
07-10-2026 03:41 HKT
Photo: FB
9 vehicles crash on Tolo Highway in Tai Po, traffic congested
NEWS
21-09-2026 08:22 HKT
Water supply restored to 5,000 Tai Po households after main burst, repairs completed overnight
NEWS
27-08-2026 07:25 HKT
Hill fire breaks out near school in Tai Po
NEWS
26-11-2025 23:51 HKT
Jensen Huang's mistress background revealed, reportedly graduated from HKBU
FINANCE
18 hours ago
Sunset Peak hikers stranded as Pak Kung Au Bus Station swamped by queues
NEWS
09-11-2026 18:01 HKT
(File photo)
Rolex-wearing staff at Australia Dairy Company spark online buzz
NEWS
17 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.