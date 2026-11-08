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HONG KONG
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NEWS

Woman hospitalized after jumping from Tai Kok Tsui footbridge following quarrel with boyfriend

NEWS
1 hour ago
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A 32-year-old Indonesian woman was hospitalized in the early hours of Sunday after jumping from a footbridge in Tai Kok Tsui, reportedly following a heated argument with her boyfriend.

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The incident occurred near Cherry Street Park, where police received a call from the woman's boyfriend at around 6am. He told authorities that, during an argument, the woman—who appeared to be in an emotional state—leaped off the footbridge.

Police officers found the woman lying on the ground. She was conscious and was subsequently sent to Queen Elizabeth Hospital for medical treatment.

It is understood that the woman is a Hong Kong identity card holder.

EDITOR’S NOTE — This story includes discussion of suicide. If you or someone you know has suicidal thoughts, help is available. Dial 2896 0000 for The Samaritans or 2382 2007 for Suicide Prevention Services.

You can also call Suicide Prevention Services at 2382 0000 or CEASE Crisis Centre of Tung Wah Groups of Hospitals at 18281.The government hotline 18111 can provide support for people with mental health needs and render immediate mental health support and referral services.

 

Cherry Street ParkTai Kok Tsui

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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