Woman hospitalized after jumping from Tai Kok Tsui footbridge following quarrel with boyfriend

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Student injured after Tesla runs over foot outside school on first day
01-09-2026 11:32 HKT
Boy, 13, dies after falling from flat in Tai Kok Tsui
28-05-2026 01:47 HKT
Elderly woman hit by e-bike in Tai Kok Tsui, bystanders rush to help
22-05-2026 01:30 HKT
Man injured in glass attack at Tai Kok Tsui shopping arcade
13-04-2026 03:08 HKT
Vietnamese woman injured in robbery by another Vietnamese in Tai Kok Tsui
14-01-2026 12:51 HKT
Three air conditioners lifted in burglary at Tai Kok Tsui warehouse
21-07-2025 14:19 HKT
Big corner, intense neighborhood
16-04-2025 16:25 HKT
Hong Kong temperatures to drop 9 degrees as strong cold front arrives Mon
07-11-2026 17:52 HKT