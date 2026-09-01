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Student injured after Tesla runs over foot outside school on first day

NEWS
12 mins ago
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A 14-year-old student was taken to hospital on Tuesday morning after a Tesla rolled over his foot outside his school in Tai Kok Tsui on the first day of the academic year.

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The incident occurred at 7.33am outside a secondary school at 14–66 Sycamore Street, where the boy had been dropped off by a family member driving the electric vehicle.

After getting out, the student turned back to retrieve a left-behind item from the vehicle, at which point its rear wheel rolled over his foot.

School staff provided a chair for the student as he waited for help. Paramedics arrived at the scene and found the boy conscious but in severe pain.

Accompanied by a woman carrying his schoolbag, the injured student was rushed to Kwong Wah Hospital for treatment.

Police are investigating the cause of the accident.

TeslaTai Kok Tsui

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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