Student injured after Tesla runs over foot outside school on first day

A 14-year-old student was taken to hospital on Tuesday morning after a Tesla rolled over his foot outside his school in Tai Kok Tsui on the first day of the academic year.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The incident occurred at 7.33am outside a secondary school at 14–66 Sycamore Street, where the boy had been dropped off by a family member driving the electric vehicle.

After getting out, the student turned back to retrieve a left-behind item from the vehicle, at which point its rear wheel rolled over his foot.

School staff provided a chair for the student as he waited for help. Paramedics arrived at the scene and found the boy conscious but in severe pain.

Accompanied by a woman carrying his schoolbag, the injured student was rushed to Kwong Wah Hospital for treatment.

Police are investigating the cause of the accident.