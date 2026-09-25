Elderly man found dead, wife hospitalised at Cheung Sha Wan flat

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Woman, 58, dies after collapsing in Siu Sai Wan flat bathroom
25-09-2026 05:10 HKT
Man dies after collapsing while visiting friend in Sheung Shui estate
25-09-2026 05:07 HKT
Man dies after collapsing at Cheung Sha Wan Wholesale Fish Market office
03-09-2026 07:04 HKT
Man, 57, found dead at Po Tin Estate in Tuen Mun
01-09-2026 01:29 HKT
Woman, 48, dies after collapsing at home in Sham Shui Po
01-09-2026 01:23 HKT
China says 16 dead, 546 missing in Tibet mudslide: state media
30-08-2026 12:03 HKT
Power bank fire in Cheung Sha Wan flat leaves 3 hospitalised, 4 cats dead
27-08-2026 06:28 HKT
Customer dies after collapsing at Sham Shui Po hair salon
20-08-2026 04:45 HKT
September heat ranks among highest on record as Hong Kong turns drier
05-10-2026 18:24 HKT
Abby Choi's remains found in soup pots with carrots, court hears
05-10-2026 13:53 HKT