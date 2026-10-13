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HONG KONG
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NEWS

Woman reports $600,000 jewellery theft from Robinson Road flat, police hunt for 37-year-old helper

NEWS
1 hour ago
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A 56-year-old woman has reported the theft of about HK$600,000 worth of jewellery from her flat on Robinson Road in Mid-Levels.

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Police received a report from the woman, surnamed Lee, at 5.57pm on Sunday that the jewellery was missing from her unit.

After preliminary investigation, the case was classified as theft and handed to the Central police district crime investigation team. No arrests have been made.

Police are searching for a 37-year-old woman, understood to be the domestic helper at the flat.

theft Robinson Road domestic helper

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