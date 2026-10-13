Woman reports $600,000 jewellery theft from Robinson Road flat, police hunt for 37-year-old helper

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NYT alleges Microsoft, OpenAI knew using news content was theft
18-09-2026 12:13 HKT
Harvard to pay $53 million to settle lawsuits over theft of body parts
19-08-2026 09:33 HKT
Diamond smile: Singapore jails man for gem in mouth theft
21-07-2026 16:38 HKT
Screen glitches and cracked displays plague Apple's iPhone Duo launch
24-10-2026 18:45 HKT
Woman injured by falling banana in Kwun Tong
18 hours ago
Govt to unveil ride-hailing licenses and 10,000 vehicle permit scheme in Nov
24-10-2026 20:04 HKT