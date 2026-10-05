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HONG KONG
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NEWS

Domestic helper arrested over theft of $800,000 in jewellery from Tung Chung flat

NEWS
2 hours ago
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A 33-year-old female domestic helper has been arrested over the theft of about HK$800,000 worth of jewellery from a flat in Tung Chung.

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Police received a report at 9.57pm on Sunday from a 59-year-old foreign male resident who found the jewellery missing from his unit at Caribbean Coast on Kin Tung Road.

After preliminary investigation, the helper was arrested on suspicion of theft and is being detained. The case has been handed to the Lantau police district crime investigation team.

theft domestic helper Tung Chung

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