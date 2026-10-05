Domestic helper arrested over theft of $800,000 in jewellery from Tung Chung flat

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NYT alleges Microsoft, OpenAI knew using news content was theft
18-09-2026 12:13 HKT
Harvard to pay $53 million to settle lawsuits over theft of body parts
19-08-2026 09:33 HKT
Diamond smile: Singapore jails man for gem in mouth theft
21-07-2026 16:38 HKT
Boy, 15, dies after fall at Tung Chung estate
21-07-2026 05:14 HKT
Apple sues OpenAI, two former employees for trade secrets theft
11-07-2026 13:08 HKT
Ngong Ping 360 celebrates 20 years with summer night rides
09-07-2026 10:00 HKT
Teenager arrested at Hong Kong airport for luggage theft
02-10-2026 14:00 HKT