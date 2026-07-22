Man dies after falling from footbridge in Kwun Tong

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Man, 53, found dead in Tsuen Wan flat after family lost contact
14-07-2026 07:38 HKT
Man arrested in Kwun Tong drug raid, HK$4,000 cannabis products seized
09-07-2026 04:48 HKT
Mainland man dies after collapsing on Lam Tin coach
08-07-2026 00:59 HKT
Man, 48, dies after collapsing in Sham Shui Po flat
12-06-2026 05:33 HKT
Off-duty firefighter rescues elderly man from sea in Kwun Tong
11-06-2026 01:55 HKT
Indonesian helper found dead in bathroom at Cheung Sha Wan estate
05-06-2026 04:12 HKT
Foreign man hit by train in Pattaya, body parts scattered over 200 metres
02-06-2026 00:54 HKT
One dead, four injured in Jordan flat fire, 200 residents evacuated
22-05-2026 00:48 HKT
Elderly man, 86, dies after choking on bun in Mid-Levels
18-05-2026 04:49 HKT
Deborah Lee breaks silence after Patrick Tse’s death
20-07-2026 21:00 HKT