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Man dies after falling from footbridge in Kwun Tong

NEWS
1 hour ago
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A 47-year-old man died after falling from a footbridge in Kwun Tong on Tuesday night, police said.

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Police received a report around 11.36pm that a man was heard shouting for help near Hip Wo Street. Officers arrived to find the man, surnamed Yan, lying unconscious on a hillside. He was rushed to United Christian Hospital but later died.

Preliminary investigations suggest the man fell from a footbridge. No suicide note was found. The case has been classified as suicide.

EDITOR’S NOTE — This story includes discussion of suicide. If you or someone you know has suicidal thoughts, help is available. Dial 2896 0000 for The Samaritans or 2382 2007 for Suicide Prevention Services.

You can also call Suicide Prevention Services at 2382 0000 or CEASE Crisis Centre of Tung Wah Groups of Hospitals at 18281.The government hotline 18111 can provide support for people with mental health needs and render immediate mental health support and referral services.

Kwun Tong footbridge fall death

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