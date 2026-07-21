logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Fan short circuit sparks fire at Kwun Tong estate, woman injured

NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo

A fan short circuit caused a fire at a flat in Tsui Ping North Estate in Kwun Tong early on Tuesday, leaving a 48-year-old woman with burns to her hand, police said.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The fire broke out at a unit in Tsui Tsz House around 5am. The woman, surnamed Yim, attempted to put out the blaze but failed, injuring her hand. Her 47-year-old sister called for help.

Firefighters arrived and extinguished the blaze. Preliminary investigations suggest the fire was caused by a fan short circuit, with further inquiries ongoing.

The injured woman was taken conscious to United Christian Hospital. More than 40 residents evacuated on their own.

Kwun Tong flat fire fan short circuit

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Man arrested in Kwun Tong drug raid, HK$4,000 cannabis products seized
NEWS
09-07-2026 04:48 HKT
Off-duty firefighter rescues elderly man from sea in Kwun Tong
NEWS
11-06-2026 01:55 HKT
Man collapses after fleeing Jordan flat fire, roads closed
NEWS
04-06-2026 07:07 HKT
Wheelchair-bound man, 71, dies in Jordan flat fire, unit divided into 9 subdivided spaces
NEWS
22-05-2026 07:26 HKT
One dead, four injured in Jordan flat fire, 200 residents evacuated
NEWS
22-05-2026 00:48 HKT
Charger sparks fire at Bayview Garden flat, 150 residents evacuated
NEWS
20-05-2026 01:47 HKT
Woman's body found after air conditioner fire at Tung Chung estate
NEWS
15-05-2026 07:15 HKT
Ex-Hoixe Cake Shop owner dies after falling from Kwun Tong industrial building while chasing suspected burglar
NEWS
11-05-2026 01:13 HKT
Suspected battery cooker smoke triggers Hung Hom flat fire, 50 residents evacuated
NEWS
08-05-2026 02:42 HKT
Man found hanged in staircase at Kwun Tong estate, rushed to hospital in coma
NEWS
30-04-2026 06:12 HKT
Patrick Tse dies at 89, Nicholas Tse returns to HK as family announces veteran actor’s passing
ENTERTAINMENT
17 hours ago
Deborah Lee breaks silence after Patrick Tse’s death
ENTERTAINMENT
12 hours ago
Motorcyclist arrested over carrying child on overloaded bike on Yuen Long Highway
NEWS
19-07-2026 21:27 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.