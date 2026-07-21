Fan short circuit sparks fire at Kwun Tong estate, woman injured

Read More
Man arrested in Kwun Tong drug raid, HK$4,000 cannabis products seized
09-07-2026 04:48 HKT
Off-duty firefighter rescues elderly man from sea in Kwun Tong
11-06-2026 01:55 HKT
Man collapses after fleeing Jordan flat fire, roads closed
04-06-2026 07:07 HKT
One dead, four injured in Jordan flat fire, 200 residents evacuated
22-05-2026 00:48 HKT
Charger sparks fire at Bayview Garden flat, 150 residents evacuated
20-05-2026 01:47 HKT
Woman's body found after air conditioner fire at Tung Chung estate
15-05-2026 07:15 HKT