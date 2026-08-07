Police arrest 15 as Kwun Tong drug den raid yields $120,000 narcotics

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Man dies after falling from footbridge in Kwun Tong
22-07-2026 04:58 HKT
Fan short circuit sparks fire at Kwun Tong estate, woman injured
21-07-2026 08:24 HKT
Man arrested in Kwun Tong drug raid, HK$4,000 cannabis products seized
09-07-2026 04:48 HKT
Off-duty firefighter rescues elderly man from sea in Kwun Tong
11-06-2026 01:55 HKT
Man, 38, collapses in Kwun Tong office tower, dies in hospital
10-04-2026 01:30 HKT
Man steals gold ring at Kwun Tong shop, caught fleeing barefoot
20-02-2026 19:40 HKT
HK hits 36.9 degrees, highest since 1884
22 hours ago