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FINANCE

SJM posts HK$397m net loss for Q3

FINANCE
1 hour ago
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Visitors pose for photos outside the Grand Lisboa casino operated by SJM Holdings during Lunar New Year in Macau, China, January 24, 2023. REUTERS
Visitors pose for photos outside the Grand Lisboa casino operated by SJM Holdings during Lunar New Year in Macau, China, January 24, 2023. REUTERS

Macau's casinos and resorts operator SJM (0880) reported a net loss of HK$397 million for the third quarter, compared to a net profit of HK$9 million in the same period last year.

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During the third quarter, its total net revenue fell 24.8 percent to HK$5.29 billion, among which net gaming revenue decreased by 27.2 percent to HK$4.76 billion.

The adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization dropped 20 percent to HK$705 million.

Grand Lisboa Palace Resort, the integrated resort owned by SJM, recorded a gross revenue of HK$1.7 billion during the third quarter, including gross gaming revenue of HK$1.37 billion and non-gaming revenue of HK$ 344 million.

Grand Lisboa's gross revenue was HK$1.81 billion, including gross gaming revenue of HK$1.73 billion and non-gaming revenue of HK$79 million.

Meanwhile, SJM recorded a net loss of HK$692 million for the nine months ended September this year, as compared with a loss of HK$173 million in the same period last year.

SJMcasinoresortGrand Lisboa Palace ResortGrand Lisboa

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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