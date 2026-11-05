SJM posts HK$397m net loss for Q3

Macau's casinos and resorts operator SJM (0880) reported a net loss of HK$397 million for the third quarter, compared to a net profit of HK$9 million in the same period last year.

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During the third quarter, its total net revenue fell 24.8 percent to HK$5.29 billion, among which net gaming revenue decreased by 27.2 percent to HK$4.76 billion.

The adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization dropped 20 percent to HK$705 million.

Grand Lisboa Palace Resort, the integrated resort owned by SJM, recorded a gross revenue of HK$1.7 billion during the third quarter, including gross gaming revenue of HK$1.37 billion and non-gaming revenue of HK$ 344 million.

Grand Lisboa's gross revenue was HK$1.81 billion, including gross gaming revenue of HK$1.73 billion and non-gaming revenue of HK$79 million.

Meanwhile, SJM recorded a net loss of HK$692 million for the nine months ended September this year, as compared with a loss of HK$173 million in the same period last year.