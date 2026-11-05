SJM posts HK$397m net loss for Q3

Read More
Macau gaming revenue declines 10pc in October despite Golden Week boost
01-11-2026 16:26 HKT
Sands China profit down 3.6pc, interim dividend doubled
14-08-2026 22:11 HKT
Melco Resorts Q2 profit rises 32pc to US$22.7m
13-08-2026 22:38 HKT
Albanians protest against Trump-linked resort for 20th consecutive day
20-06-2026 15:27 HKT
SJM swings from profit to a HK$62 mln loss in Q1
07-05-2026 17:23 HKT
SJM swings from profit to a HK$429 mln loss last year
05-03-2026 17:49 HKT
SJM to issue US dollar senior notes for refinancing
05-01-2026 14:55 HKT
Tears and stunned silence at vigil for Swiss fire victims
02-01-2026 16:13 HKT