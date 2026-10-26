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BUSINESS
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FINANCE

Hang Seng Index rises on Monday, interest rate decisions in focus this week

FINANCE
1 hour ago
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Sing Tao
Sing Tao

Hong Kong stocks increased on Monday, helped by narrower losses in tech shares, as investors eye central banks’ interest rate decisions later this week. 

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The benchmark Hang Seng Index rose 118 points, or 0.5 percent, to 23,211 points. 

The market turnover was HK$175.8 billion.

The Hang Seng Tech Index fell by 0.4 percent to 3,857 points.

In the mainland, the Shanghai Stock Exchange Composite Index climbed 0.2 percent to 3,697 points, and the Shenzhen Stock Exchange Component Index declined 1.2 percent to 11,534 points.

 

stocksHong KongHang Seng IndexHSI

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