Sanegene Bio is said to eye Hong Kong IPO next year

Read More
Jiangsu Slender West Lake Culture and Tourism clears HK listing hearing
07-10-2026 16:01 HKT
"Africa Phone King" Transsion kicks off bookbuilding of $3.36b HK listing
07-10-2026 15:33 HKT
Hong Kong eyes record-high $500b IPO fundraising in 2026: KPMG
06-10-2026 17:12 HKT
Kuaishou's Kling AI eyes US$1b HK IPO next year, Bloomberg reports
06-10-2026 15:22 HKT
Bain Capital bets on demand growth for sustainable aviation fuel
05-10-2026 18:41 HKT
Tinci Materials eyes US$400m to US$500m in HK listing
05-10-2026 16:45 HKT
Typhoon season winds down as HK faces low October risk
07-10-2026 17:02 HKT