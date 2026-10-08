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BUSINESS
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FINANCE

Sanegene Bio is said to eye Hong Kong IPO next year

FINANCE
1 hour ago
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Sanegene Bio
Sanegene Bio

China's Sanegene Bio is targeting next year for a Hong Kong initial public offering that could raise several hundred million US dollars after confidentially filing for the deal, Bloomberg reported.

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The clinical-stage biotechnology company focused on RNA interference therapeutics for autoimmune, cardiovascular, obesity and metabolic diseases, has research and development operations in Boston, Shanghai and Suzhou. It has initiated clinical trials for four experimental medicines as of August, its website showed. 

Morgan Stanley and China International Capital Corporation (3908) are joint sponsors for the listing.

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