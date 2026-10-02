HSI tumbles over 600 points by midday after morning sell-off

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Hong Kong and Malaysia unveils simplified dual IPO listing framework
30-09-2026 21:34 HKT
Hong Kong August mortgage loan approvals drop 28.2 percent
30-09-2026 17:41 HKT
Seven IP financing sandbox loans approved as HK moves to expand program
30-09-2026 17:03 HKT
Hang Seng Index down 10 points by midday
30-09-2026 12:04 HKT
HK stocks fall on mainland mortgage subsidy, Saudi pipeline restart
30-09-2026 10:13 HKT
Hong Kong launches largest digital green bond worth $20 billion
29-09-2026 21:58 HKT