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INTERNATIONAL
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CHINA

Taiyuan high-rise fire kills 5, 38 injured

CHINA
44 mins ago
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A fire broke out in a high-rise building on Liuxiang South Road in Yingze District, Taiyuan, Shanxi Province, on Sunday afternoon, killing five people and injuring 38, with trapped residents breaking windows and waving for help.

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According to CCTV, the fire was extinguished around 7pm and search and rescue operations ended at about 8.30pm. Of the 38 people taken to hospital, five died despite resuscitation efforts.

The Yingze District emergency management bureau said businesses on the first to third floors were mostly training institutions, the fifth to seventh floors were vacant and the eighth and ninth floors housed a hotel. The cause of the fire is under investigation.

Videos circulating online showed multiple floors ablaze, with flames shooting from windows and thick smoke billowing, while people stood at windows calling for help. Nearby shopkeepers said that around 5pm, someone shouted "Fire!" and they saw flames on several floors.

Taiyuan high-rise fire deaths

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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