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CHINA

Chinese premier Li Qiang to visit Thailand next week, official says

CHINA
17 mins ago
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Chinese Premier Li Qiang speaks during a news conference following the closing session of the National People's Congress (NPC), at the Great Hall of the People, in Beijing, China March 13, 2023. REUTERS/Florence Lo/Pool
Chinese Premier Li Qiang speaks during a news conference following the closing session of the National People's Congress (NPC), at the Great Hall of the People, in Beijing, China March 13, 2023. REUTERS/Florence Lo/Pool

China's Premier Li Qiang will visit Thailand on November 13-14, a Thai government official said on Friday.

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Li will meet Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul, government spokesperson Ekkapob Pianpises said.

Reuters

Chinese premierLi QiangvisitThailand

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