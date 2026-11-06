Chinese premier Li Qiang to visit Thailand next week, official says

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Russian defence minister hails 'unprecedented' Beijing ties on China visit
03-11-2026 17:15 HKT
Thailand plans entry and exit fees totalling $338 for air travellers
09-10-2026 03:37 HKT
Thailand floods death toll rises to 60 since mid-September
07-10-2026 16:56 HKT
Plankton bloom turns Thai island waters a bright, smelly green
02-10-2026 16:08 HKT
Thai PM faces public backlash for barefoot flood visit in Bangkok
29-09-2026 20:34 HKT
Four dead in Bangkok floods as Thailand toll rises to 23: ministry
29-09-2026 18:28 HKT