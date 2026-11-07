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CHINA

Pakistani astronaut to join China space station's Shenzhou-24 mission

CHINA
42 mins ago
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A child stands near a giant screen showing the images of the Tianhe space station at an exhibition featuring the development of China's space exploration on the country's Space Day at China Science and Technology Museum in Beijing, China April 24, 2021. REUTERS/Tingshu Wang
A child stands near a giant screen showing the images of the Tianhe space station at an exhibition featuring the development of China's space exploration on the country's Space Day at China Science and Technology Museum in Beijing, China April 24, 2021. REUTERS/Tingshu Wang

A Pakistani astronaut will join China's space station on this year's Shenzhou-24 mission, as part of bilateral cooperation under Beijing's Belt and Road Initiative, Chinese state media reported on Saturday.

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The first foreign visitor to the space station will participate as a payload specialist in the mission, broadcaster CCTV reported, citing the China Manned Space Agency.

China has not identified the astronaut, but pilots Zeeshan Ali and Khurram Daud have spent months training at the China Astronaut Research and Training Center in Beijing for a mission, a Pakistani space agency official told Reuters in September.

Beijing has not announced the date of the mission.

CCTV said that after completing a short-term in-orbit flight, the astronaut will return to Earth aboard the Shenzhou-23 spacecraft.

This marks the first joint spaceflight featuring both Chinese and foreign astronauts in the history of China's manned space program, under Beijing's space diplomacy.

Reuters

Pakistani astronautChinaspace stationShenzhou-24 mission

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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