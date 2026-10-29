Woman dies after being stabbed on street in Tokyo's Nakano; suspect in custody

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Woman arrested after four men stabbed in central London
06-08-2026 05:38 HKT
UK schoolgirl arrested after 3 wounded in school stabbing
10-06-2026 03:56 HKT
Japan asks China to ensure citizens' safety after Shanghai stabbing
20-05-2026 15:03 HKT
Teenager killed, two injured in stabbing in Osaka’s Dotonbori district
15-02-2026 15:34 HKT
Man stabbed in Yau Ma Tei street fight, second man arrested
22-12-2025 01:29 HKT
UK police say train stabbings carried out by lone attacker, not terrorism
02-11-2025 21:51 HKT
Reuters releases more intimate photos of Jensen Huang and Alice Huang
15-11-2026 01:46 HKT
Iran says supertanker with 2 million barrels of oil sank in Gulf
15-11-2026 23:00 HKT