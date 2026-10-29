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INTERNATIONAL
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WORLD

Woman dies after being stabbed on street in Tokyo's Nakano; suspect in custody

WORLD
55 mins ago
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Photo: AFP
Photo: AFP

A young woman died after being stabbed on a residential street in Nakano Ward, Tokyo, on Monday evening, police said.

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Police were alerted around 7.30pm after an emergency call reported that a woman had been stabbed.

The victim, believed to be in her 20s, was unconscious when rushed to a local hospital, where she later died.

The assailant initially fled, prompting a search by Tokyo Metropolitan Police. Officers later apprehended a man in his 30s or 40s suspected of carrying out the stabbing.

The incident occurred in a residential neighborhood about 200 meters northeast of JR Nakano Station. Police are questioning the suspect and investigating the motive.

stabbing Tokyo Nakano

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