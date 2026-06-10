UK schoolgirl arrested after 3 wounded in school stabbing

UK police said Tuesday they arrested a 14-year-old schoolgirl in the northwestern English city of Manchester after two students and a staff member were wounded in a school stabbing.

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The girl was arrested on suspicion of assault and was in custody for questioning, Greater Manchester Police said in a statement.

Three people were injured -- a 14-year-old schoolgirl, a 14-year-old schoolboy and a 27-year-old man who is a member of staff -- with what were believed to be stab wounds.

"All were taken to hospital, however injuries are thankfully not believed to be serious, and all are stable at this time," police said following the incident at the Co-op Academy north of central Manchester.

The school decided to go into lockdown following the attack, as emergency vehicles surrounded the building, the Manchester Evening News reported.

"Officers will remain at the school and within the area to provide a visible presence and community reassurance," police chief inspector Jon Shilvock said.

The UK government is trying to clamp down on youth knife crime and the sale of banned knives and machetes, including on online platforms.

A 13-year-old boy was arrested and charged in February over the suspected stabbing of two boys at a London school.

AFP