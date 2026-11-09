Train collision in Egypt kills at least 7, injures dozens, health ministry says

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Two high-speed trains collide in Spain, at least 10 dead
28-10-2026 18:05 HKT
Citing Iran war, US waives rights condition on Egypt military aid
02-10-2026 09:57 HKT
China's Xi holds talks with Sisi in first Egypt visit in a decade
02-09-2026 11:49 HKT
China's Xi lands in Egypt as Iran war reshapes Middle East alliances
02-09-2026 05:57 HKT
China's Xi to attend SCO summit in Kyrgyzstan, visit Egypt, ministry says
26-08-2026 16:07 HKT
Four workers hit and killed by train in Japan
20-08-2026 15:24 HKT
Egypt's 'Garbage City' recyclers reap gains from Iran war plastic squeeze
18-07-2026 16:57 HKT
Egypt file complaint against referee after controversial World Cup exit
08-07-2026 19:37 HKT
Hong Kong temperatures to drop 9 degrees as strong cold front arrives Mon
07-11-2026 17:52 HKT