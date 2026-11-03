Malaysia to hold meetings to prepare for rising cyber and geopolitical threats, PM says

Anwar was speaking in response to directives and advice issued to citizens of the European Union, Canada and Japan to stockpile food after cyberattacks hit digital infrastructure across Europe and the Western world, including its administrative systems.

"We are still monitoring other developments. They involve the tensions in the Middle East, developments in Yemen and the Red Sea, and security threats occurring in Europe. These show that crises abroad can also affect the safety of our people, our economic stability and our national interests," he said in a speech to parliament.