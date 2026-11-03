logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

Malaysia to hold meetings to prepare for rising cyber and geopolitical threats, PM says

WORLD
1 hour ago
logo
logo
logo
Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim leads his delegation during the Special Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Summit on the sidelines of the 48th ASEAN Summit and Related Meetings, in Cebu, Philippines, May 7, 2026. Rolex Dela Pena/Pool via REUTERS/File Photo
Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim leads his delegation during the Special Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Summit on the sidelines of the 48th ASEAN Summit and Related Meetings, in Cebu, Philippines, May 7, 2026. Rolex Dela Pena/Pool via REUTERS/File Photo

Malaysia's key institutions will hold a series of meetings on Tuesday to help prepare against cyber and geopolitical threats, the country's premier told parliament.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prime Minister Anwar Ibrahim said the chief secretary of the government and the governor of the central bank will convene separate meetings with government departments and financial institutions to assess the risks.

  • Anwar was speaking in response to directives and advice issued to citizens of the European Union, Canada and Japan to stockpile food after cyberattacks hit digital infrastructure across Europe and the Western world, including its administrative systems.

  • "We are still monitoring other developments. They involve the tensions in the Middle East, developments in Yemen and the Red Sea, and security threats occurring in Europe. These show that crises abroad can also affect the safety of our people, our economic stability and our national interests," he said in a speech to parliament.

  • Anwar added that the country's National Security Council met on Monday to discuss currently available mechanisms, coordination between ministries, agencies and security forces, and the preparedness of the country for any eventuality.

  • Anwar said that the meeting also focused on increasing preparedness for various forms of threats, both domestic and foreign.

  • He cited certain foreign intelligence bodies, including Israel's, that operate in neighbouring countries, as well as Israeli enclaves in Phuket and southern Thailand.

  • "Our intelligence bodies see these as a potential threat to the country," he said.

  • Anwar said Malaysia is among the countries considered a target because its digital and data centre capabilities are among the strongest and can rival Europe's, while its stance on issues such as Palestine and Gazais considered controversialin some countries.

  • Anwar added that the National Security Council's director general will also give a special closed briefing to all lawmakers within the next one to two days.

Reuters

Malaysiameetingscyber threatsgeopolitical threatsPM

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Photo by MOHD RASFAN / AFP Members of the Royal Malaysian Customs Department display a computer server equipped with AI chips that was confiscated at Kuala Lumpur airport’s free trade zone, following a press conference in Sepang on October 28, 2026.
Malaysia foils $12 mn AI chip smuggling bid
WORLD
28-10-2026 16:03 HKT
Billboards featuring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu of the Likud party (left) and former Israeli military chief Gadi Eisenkot, leader of the Yashar party (right), at the entrance to Kiryat Malachi, Israel, October 20, 2026. The writing on Netanyahu's billboard reads "right or Palestine". The writing on Eisenkot's billboard reads "for the IDF! This time, Eisenkot". REUTERS/Amir Cohen/File Photo
Eisenkot offers hawkish alternative to Netanyahu for Israeli PM
WORLD
23-10-2026 16:12 HKT
Photo by RIE KIKUCHI / AFP A woman walks past a screen showing Japan's Prime Minister Sanae Takaichi speaking at a House of Representatives meeting at the National Diet building in Tokyo on October 14, 2026
Defence, debt, diplomacy: Takaichi's first year as Japan PM
WORLD
21-10-2026 18:47 HKT
Photo by JAM STA ROSA / AFP Buildings are shrouded in haze caused by fires in Indonesia, in Kuala Lumpur on October 16, 2026.
In Malaysia, frustration grows over Indonesia haze
WORLD
16-10-2026 16:06 HKT
Japanese Prime Minister Sanae Takaichi holds a press conference at the Prime Minister’s Office in Tokyo, Japan, July 27, 2026. David Mareuil/Pool via REUTERS
Japan PM says housework makes her busier than male predecessors
WORLD
14-10-2026 17:11 HKT
Eddie Yue and Datuk Abdul Rasheed Ghaffour, governor of Bank Negara Malaysia, chaired the bilateral meeting on October 2. HKMA
HKMA, Malaysian central bank to strengthen cooperation, including cross-border stablecoin use
FINANCE
06-10-2026 17:53 HKT
Banknotes of Japanese yen are seen in this illustration picture taken September 22, 2022. REUTERS
Japan PM vows to underpin yen by boosting economic competitiveness
FINANCE
01-10-2026 16:15 HKT
Britain's Prime Minister Andy Burnham applauds on the final day of the annual Labour Party conference in Liverpool, north-west England, on September 30, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
'Welcome back,' says Macron, as UK PM opens door to EU return
WORLD
01-10-2026 13:25 HKT
Photo by JESSICA HOWARD-JOHNSTON / AFP Assistant Commissioner Laurence Taylor (L), head of Counter Terrorism Policing, speaks to the media outside the New Scotland Yard in London on September 28, 2026.
UK PM says 'strong indications' Iran involved in airbase incident
WORLD
01-10-2026 10:38 HKT
Hong Kong and Malaysia unveils simplified dual IPO listing framework
FINANCE
30-09-2026 21:34 HKT
Mao Hamasaki recounts suspected drugging, says drink had cloudy residue
ENTERTAINMENT
22 hours ago
ICAC charges two former Johnson Cleaning executives over $75 million bribes
NEWS
02-11-2026 10:48 HKT
Man arrested over suspected drugging of Mao Hamasaki in Tsim Sha Tsui
NEWS
10 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.