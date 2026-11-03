Malaysia to hold meetings to prepare for rising cyber and geopolitical threats, PM says

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Malaysia foils $12 mn AI chip smuggling bid
28-10-2026 16:03 HKT
Eisenkot offers hawkish alternative to Netanyahu for Israeli PM
23-10-2026 16:12 HKT
Defence, debt, diplomacy: Takaichi's first year as Japan PM
21-10-2026 18:47 HKT
In Malaysia, frustration grows over Indonesia haze
16-10-2026 16:06 HKT
Japan PM says housework makes her busier than male predecessors
14-10-2026 17:11 HKT
Japan PM vows to underpin yen by boosting economic competitiveness
01-10-2026 16:15 HKT
'Welcome back,' says Macron, as UK PM opens door to EU return
01-10-2026 13:25 HKT
UK PM says 'strong indications' Iran involved in airbase incident
01-10-2026 10:38 HKT
Hong Kong and Malaysia unveils simplified dual IPO listing framework
30-09-2026 21:34 HKT
ICAC charges two former Johnson Cleaning executives over $75 million bribes
02-11-2026 10:48 HKT