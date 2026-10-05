Germany at risk of violent conflict with Russia, intel chief says

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Russia not preparing for conflict with Europe, Putin says
26-09-2026 15:44 HKT
Germany industry association pushes for tougher China policy
25-09-2026 12:56 HKT
Russia says no decision yet on possible Putin-Trump summit in December
24-09-2026 19:40 HKT
UN rights chief 'appalled' by Yemen conflict's swelling civilian toll
24-09-2026 19:25 HKT
Trump signs bill authorizing broad new sanctions to squeeze Russia
19-09-2026 17:28 HKT
Trump says son paid back Russian who bankrolled wedding parties
19-09-2026 16:53 HKT
Flawed AI-linked intel almost led US to board China ship: report
19-09-2026 11:49 HKT
HK braces for cooler mornings with minimum temperatures fallng to 23 degrees
04-10-2026 15:41 HKT