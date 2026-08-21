Father abandons 7-year-old son on Mount Fuji after child cries from exhaustion

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Swiss man dies on Mount Fuji, but 99-year-old rescued
24-07-2026 20:09 HKT
Up to 12,000 climbers ignore Mount Fuji closure each year, data shows
02-06-2026 00:40 HKT
Mount Fuji cherry blossom festival cancelled due to overtourism
05-02-2026 19:00 HKT
Cloud-covered Kowloon Peak sparks comparisons to Mount Fuji
21-04-2025 10:55 HKT
Ambulance sinks into pavement at Sai Ying Pun waterfront park
20-08-2026 02:14 HKT
Citybus swerves to avoid child in Central, hitting and derailing tram
20-08-2026 02:25 HKT
BLACKPINK’s Jennie tears up after wardrobe mishap at Osaka show
17-08-2026 21:03 HKT