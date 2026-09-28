logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
SPORT
breadcrumb-arrow
SPORTS UPDATES

Doo Hoi-kem, Ng Wing-lam claim Asian Games table tennis bronze after semifinal defeat

SPORTS UPDATES
2 hours ago
logo
logo
logo
Hong Kong's Doo Hoi-kem (right) and Ng Wing-lam claimed bronze in the women's table tennis doubles at the Aichi-Nagoya Asian Games on Monday.
Hong Kong's Doo Hoi-kem (right) and Ng Wing-lam claimed bronze in the women's table tennis doubles at the Aichi-Nagoya Asian Games on Monday.

Hong Kong's Doo Hoi-kem and Ng Wing-lam claimed bronze in the women's table tennis doubles at the Aichi-Nagoya Asian Games on Monday after losing 4-0 to Japan in the semifinals. 

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The Hong Kong pair faced Japan's Hina Hayata and Miwa Harimoto, taking an early four-point lead in the opening game before their opponents fought back to win 11-6.

The Japanese duo maintained their momentum in the next two games, winning 11-5 and 11-4 to move within one game of the final.

Doo and Ng made another strong start in the fourth game, taking a two-point lead before Japan moved ahead. The Hong Kong pair fought back to level the score at 5-5 but were unable to maintain their challenge, eventually losing 11-6.

Despite missing out on a place in the final, Doo and Ng secured Hong Kong's only table tennis medal at this year's Games, with no bronze-medal playoff held in the event.

The pair will also receive a HK$500,000 cash reward under the Hong Kong Jockey Club's Outstanding Athletes Incentive Awards Scheme, which offers prize money to Hong Kong athletes who win medals at major sporting events.

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Hong Kong gymnast Ng Ka-ki wins Asian Games vault bronze
SPORTS UPDATES
25-09-2026 15:46 HKT
Yu Zidi won the women’s 200 meters butterfly in an Asian Games record time for the first major title of her career. REUTERS
Rise of young swimmers like Yu is exciting for sport, says Haughey
SPORTS UPDATES
21-09-2026 15:29 HKT
Nagoya's container-style huts are similar to the cabins used at the Milan-Cortina Winter Games, says Kirsty Coventry.r]
IOC chief Coventry impressed with 'beautiful' Asian Games wooden huts
SPORTS UPDATES
20-09-2026 20:07 HKT
Jay Dasilva celebrates scoring Coventry's goal against Nottingham Forest. REUTERS
Coventry prove they belong with first Premier League win in 25 years
SPORTS UPDATES
20-09-2026 19:56 HKT
Yu Zidi romped home in the women's 200 meters butterfly in an Asian Games-record two minutes 05.08 seconds. REUTERSost half a second off the time set by China's Zhang Zufei three years ago in Hangzhou of 2:05:57.
China's 13-year-old Yu scorches to first major gold at Asian Games
SPORTS UPDATES
20-09-2026 17:00 HKT
Japan's Takumi Hojo celebrates as he crosses the line to win the gold medal in men's triathlon. REUTERS
Japan triathlete Hojo wins first gold of Asian Games
SPORTS UPDATES
20-09-2026 12:49 HKT
Spectators leave the Aichi International Arena, one of the main venues for the Asian Games in Nagoya. XINHUA
Nagoya faces typhoon threat as Asian Games set to open
SPORTS UPDATES
17-09-2026 23:24 HKT
Alexandra Eala is returning to Hong Kong. AFP
Young Eala adds star power to Hong Kong tennis showpiece
SPORTS UPDATES
17-09-2026 23:19 HKT
Max Dowman is tackled by Marcelino Nunez of Ipswich during the third-round match. REUTERS
Gunners need to look after ‘unbelievable’ teenager Dowman
SPORTS UPDATES
16-09-2026 23:18 HKT
Alex Eala has become a fan-favorite with wins over some of the biggest names on the circuit including Iga Swiatek and Coco Gauff. REUTERS
Philippines tennis body seeks WTA exemption as Eala skips China Open for Asian Games
SPORTS UPDATES
16-09-2026 23:14 HKT
HK faces week of extreme heat with temperatures soaring to 34 degrees
NEWS
13 hours ago
source: Mainland Chinese media
21-year-old HK woman draws attention as only female tiling contestant at WorldSkills
NEWS
27-09-2026 14:24 HKT
Teenage delivery courier sweeps McDonald's counter in fury after alleged dispute with staff in Ma On Shan
NEWS
26-09-2026 18:02 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.