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BUSINESS
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PROPERTY

SHKP names its new project in Yuen Long "Garden Regency"

PROPERTY
1 hour ago
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Amy Teo (right).
Amy Teo (right).

Sun Hung Kai Properties (0016) has named its new residential project in Yuen Long "Garden Regency" on Tuesday,  which will bring 566 units to the market.

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The project includes one- to three-bedroom layouts and a few special units, with two-bedroom units accounting for 70 percent.

The sales brochure is expected to be released as early as this month and the price will reference the developer's Yoho series as well as other new developments in the area, according to Amy Teo, Sun Hung Kai Real Estate Agency general manager.

 

Garden RegencyYuen LongSun Hung Kai Properties

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