SHKP names its new project in Yuen Long "Garden Regency"

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Police hunt two men over $280,000 Yuen Long villa burglary
08-06-2026 14:13 HKT
Lime Spark to put 97 units up for sale on Saturday
19-05-2026 17:24 HKT
Phase 1 of La Mirabelle sells 5 units for $60 million
18-05-2026 22:09 HKT
The Grand Mayfair III sells 18 units for $130 mln on Tuesday
12-05-2026 17:01 HKT
Lime Spark to release 121 units for sale on Saturday
12-05-2026 14:34 HKT
Lime Spark second round set for Saturday as prices hiked up to 4pc
11-05-2026 17:57 HKT
Lime Spark adds 110 units in its second price list on Tuesday
05-05-2026 17:55 HKT
Woman, 30, arrested over $1.4m etomidate drug lab in Yuen Long
21-04-2026 04:10 HKT
Ocean Park crowds revive memories of its busiest days
15-06-2026 14:27 HKT