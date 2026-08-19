Former Kerry Properties chief executive sells Sai Ying Pun unit for $13.6 mn

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Estate Agents Authority buys Wan Chai site for $70mn
18-08-2026 16:25 HKT
Kerry's HAVA sells special unit for $13.54 mn
17-08-2026 16:40 HKT
China new home prices stagnant in July as demand stays weak
17-08-2026 15:39 HKT
21 Borrett Road phase 2 sells a unit for $151 mn
17-08-2026 14:58 HKT
The Sterling I unveils 78 units on Sunday
16-08-2026 17:03 HKT
$30,000 monthly pay fails to attract local claypot rice cooks
17-08-2026 17:47 HKT
Senior police loses appeal over $26m mortgage loan fraud
17-08-2026 19:02 HKT