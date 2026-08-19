logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
PROPERTY

Former Kerry Properties chief executive sells Sai Ying Pun unit for $13.6 mn

PROPERTY
9 mins ago
logo
logo
logo

Former Kerry Properties (0683) chief executive Ho Shut-kan sold a two-bedroom apartment in Soho 189 in Sai Ying Pun for HK$13.6 million, or HK$24,954 per square foot, as the secondary market remains robust. 

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The high-rise apartment spans 545 sq ft and features a two-bedroom layout, and was initially listed at HK$14.3 million.

The unit was sold after negotiation at HK$13.6 million for a profit of HK$2.85 million.

Ho served as an executive director of Kerry Properties from 1998 until 2018, when he reached the age of 70 and retired.

 

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
NWD names Pavilia Collection mainland project "The Bay Pavilia"
PROPERTY
1 hour ago
Lawrence Lam (left) and Tim Blackburn, chief executive of Taikoo Properties (right)
Prudential and Swire sign agreement to update Prudential's office in Taikoo Place
PROPERTY
1 hour ago
DEVELOPMENT BUREAU
Hotel rooms become student housing as HK faces 100,000-bed shortages by 2028: Colliers
PROPERTY
19 hours ago
From left: CR Land (Overseas)'s sales and marketing director Kong Jian, Jeffrey Sy, CR Land (Overseas)'s sales and marketing deputy director Cen Feifei
The Sterling I first sales on Saturday, prices from $5.29m
PROPERTY
22 hours ago
EAA.
Estate Agents Authority buys Wan Chai site for $70mn
PROPERTY
18-08-2026 16:25 HKT
Kerry's HAVA sells special unit for $13.54 mn
PROPERTY
17-08-2026 16:40 HKT
A drone view of an under-construction residential development by Country Garden in Shanghai, China February 29, 2024. REUTERS/Xihao Jiang
China new home prices stagnant in July as demand stays weak
PROPERTY
17-08-2026 15:39 HKT
Thet exterior of 21 Borrett Road phase 2.
21 Borrett Road phase 2 sells a unit for $151 mn
PROPERTY
17-08-2026 14:58 HKT
David Chiu. SING TAO
Mainland buyers are 40 pc of HK property market's purchasing power: Far East chairman
PROPERTY
16-08-2026 19:51 HKT
From left: CR Land (Overseas)'s sales and marketing director Kong Jian, Jeffrey Sy, CR Land (Overseas)'s sales and marketing deputy director Cen Feifei
The Sterling I unveils 78 units on Sunday
PROPERTY
16-08-2026 17:03 HKT
HK tourist breaks down over language barrier in Taiwan, police step in to help
SOCIAL BUZZ
17-08-2026 22:38 HKT
$30,000 monthly pay fails to attract local claypot rice cooks
SOCIAL BUZZ
17-08-2026 17:47 HKT
(File photo)
Senior police loses appeal over $26m mortgage loan fraud
NEWS
17-08-2026 19:02 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.