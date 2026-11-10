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HONG KONG
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NEWS

Temperatures drop to 17.5 degrees, marking lowest record this autumn

NEWS
48 mins ago
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Temperatures drop to 17.5 degrees Celsius this morning, marking the lowest record this autumn as a strong northeast monsoon affects the Guangdong coast.

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The Observatory reports that temperatures across the New Territories generally dropped one or two degrees lower. Acting Senior Scientific Officer Lam Hok-yin states that although the northeast monsoon is relatively strong, the cooling effect is expected to be short-lived.

Tomorrow morning will remain cool with urban temperatures at around 18 degrees and lower in the New Territories, followed by sunny and dry conditions with daytime temperatures rising to about 25 degrees. 

Temperatures are expected to rise further later this week, though an upper-air disturbance is expected to bring more cloud cover and a few showers to southern China over the weekend.

Lam explains that because it is still late autumn rather than early winter, the monsoon affecting southern China is relatively weak, lasting only two to three days.

Under global warming and a super El Niño phenomenon, winter temperatures are expected to be normal to high, though sudden daily fluctuations and occasional cold weather can still occur. Winter rainfall is also typically higher due to El Niño.

 

Observatoryautumnnortheast monsoon

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