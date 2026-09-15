Mainland blogger flies drone over Victoria Harbour to film National Day fireworks; CAD following up

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Japan searches for missing Global Hawk drone
15-09-2026 20:40 HKT
German drone maker Helsing enlists Rakuten to broker Japan military deal
18-08-2026 02:16 HKT
Romania says Spanish fighter jet downs drone after airspace breach
16-08-2026 13:55 HKT
Taiwan passes annual budget after long delay, including drone spending
15-08-2026 11:49 HKT
China targets US firms and drone exports after FCC, Xinjiang actions
05-08-2026 17:46 HKT
Moscow shoots down nearly 60 drones, airports reopen, authorities say
22-06-2026 14:06 HKT
Taiwan drone exports soar on Ukraine war
26-05-2026 11:01 HKT
South Korea president says regrets 'reckless' drones sent to North
06-04-2026 16:14 HKT