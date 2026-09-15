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HONG KONG
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NEWS

Mainland blogger flies drone over Victoria Harbour to film National Day fireworks; CAD following up

NEWS
18 mins ago
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The Civil Aviation Department is following up on a case involving a mainland photography blogger who allegedly flew a drone over Victoria Harbour without permission to film the National Day fireworks display last week.

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The fireworks show attracted about 380,000 residents and visitors. The blogger claimed in response to online comments that the flight was authorised, saying "I was allowed to fly" and "no need to report," drawing criticism from Hong Kong netizens. The post has since been deleted.

The video, uploaded to Xiaohongshu by an account claiming to be a photography blogger from Kunming, Yunnan, showed aerial footage of the fireworks over Victoria Harbour, with the drone model identified as a DJI Mavic 4 Pro.

The CAD said the Peak and Victoria Harbour are restricted flying zones under the Small Unmanned Aircraft Order. Operations beyond standard requirements or in restricted flying zones require prior permission. Offences carry a maximum fine of HK$100,000 and two years' imprisonment.

Police had earlier warned that both sides of Victoria Harbour are restricted flying zones and that unauthorised drone flights are prohibited. The CAD said it would continue working with police to enforce the order.

drone Victoria Harbour Civil Aviation Department

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