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NEWS

Elderly man flees shirtless after tug-of-war with woman outside Tai Wai station

NEWS
40 mins ago
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A bizarre tug-of-war broke out between a woman and an elderly man outside Tai Wai MTR station's Exit A on Sunday, with the woman pulling at the man's grey shirt as he tried to break free.

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Video footage showed the woman gripping the barefoot man's shirt tightly, smiling as she refused to let go, while the man appeared deeply embarrassed and struggled to escape. A crowd of passers-by gathered to watch.

The man eventually slipped out of his shirt and fled shirtless and barefoot, leaving his bag and shoes behind.

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Police said they received a report around noon about a dispute outside the station, but both parties had dispersed before officers arrived. The case was classified as a miscellaneous matter.

The footage sparked online discussion, with netizens joking that the man had "lost everything." Some said the woman is a well-known figure in Sha Tin who frequently gets into conflicts with others.

Tai Wai dispute viral video

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