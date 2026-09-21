Elderly man flees shirtless after tug-of-war with woman outside Tai Wai station

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Rotting food and animal feces behind Tai Wai Village stench
13-07-2026 17:25 HKT
Pavillia Farm III sells three units for $81 million on Friday
08-05-2026 23:03 HKT
Pavilia Farm III puts 98 units for tender sale on Monday
13-04-2026 16:37 HKT
Pavilia Farm III unveils sales brochure of 100 units on Wednesday
07-04-2026 17:26 HKT
Man arrested for allegedly breaking octogenarian's finger in Tai Wai dispute
05-02-2026 02:42 HKT
7 injured after minibus slams into parked truck in Tai Wai
09-01-2026 02:16 HKT