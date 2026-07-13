logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Rotting food and animal feces behind Tai Wai Village stench

NEWS
55 mins ago

by

Rina Wang

logo
logo
logo

A foul smell coming from a flat in Tai Wai Village that sparked fears of animal carcasses was found to have been caused by rotting food, uncollected garbage and animal feces, police said Monday.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Officers were called to the village house at 9.01am after a neighbor reported a strong stench from the unit. The caller had knocked on the door but received no response.

Police arrived at the scene and found the door unlocked and the flat empty. A preliminary investigation found that a water leak in the unit had caused the refrigerator to break down, leaving food inside to spoil and emit a pungent odor.

Officers also found dozens of pets inside the flat, including 19 turtles, 11 fish, eight frogs and a parrot. Despite the unsanitary conditions, all the animals were found to be safe and in good health.

The flat is understood to be occupied by a man in his 60s who lives alone and had been hospitalized for several days. With no one taking care of the unit during his absence, garbage and animal feces had not been cleared for days.

The recent rainy weather also caused minor water seepage inside the flat, further spreading the odor and leading to the misunderstanding.

Tai Wai

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
The Pavilia Farm III's show flat.
The Pavilia Farm III sets new records for HK$22 mln sale of three-bedroom unit
PROPERTY
20-05-2026 17:45 HKT
Pavillia Farm III sells three units for $81 million on Friday
PROPERTY
08-05-2026 23:03 HKT
Visitors outside the Pavilia Farm III's sales office on Sunday.
Pavilia Farm III puts 98 units for tender sale on Monday
PROPERTY
13-04-2026 16:37 HKT
Cannas Ho, left.
Pavilia Farm III unveils sales brochure of 100 units on Wednesday
PROPERTY
07-04-2026 17:26 HKT
Man arrested for allegedly breaking octogenarian's finger in Tai Wai dispute
NEWS
05-02-2026 02:42 HKT
7 injured after minibus slams into parked truck in Tai Wai
NEWS
09-01-2026 02:16 HKT
Van overturns in Tai Wai, injuring two
NEWS
24-12-2025 12:41 HKT
Freezer Glass Damaged at Tai Wai Convenience Store, Drinks Spilled Across Floor
NEWS
17-10-2025 02:26 HKT
False attack report in Tai Wai after self-inflicted harm
NEWS
17-07-2025 22:03 HKT
Primary school World Cup event scores with family fun
NEWS
1 hour ago
65 arrested as police bust illegal nightclub and gambling dens
NEWS
23 hours ago
Stormy HKDSE results day ahead amid nine-day rain forecast
NEWS
12-07-2026 17:44 HKT
Man, 44, critically injured after being hit by bus in Central
NEWS
15 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.