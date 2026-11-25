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'Customer is not god': Japan to jail, fine abusive customers
24-11-2026 09:12 HKT
Fluffy rabbits, dark past draw tourists to Japan island
20-11-2026 19:07 HKT
China says Japan must change 'attitude', after Xi snub of Takaichi
20-11-2026 15:49 HKT
From tarmac to APEC summit table, Japan's PM cuts a lonely figure
19-11-2026 19:50 HKT
Japan says PMA Takaichi, Putin held talks at APEC summit in China
19-11-2026 11:55 HKT
Japan's Takaichi meets Trump ahead of his Xi-Putin summit
18-11-2026 16:26 HKT
97 arrested in $130m building maintenance bid-rigging bust
24-11-2026 01:02 HKT