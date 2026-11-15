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BUSINESS
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FINANCE

Wingtech says it will appeal Dutch court's order in Nexperia dispute

FINANCE
1 hour ago
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Flags flutter in front of the headquarters of the chipmaker Nexperia in Nijmegen, Netherlands. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Flags flutter in front of the headquarters of the chipmaker Nexperia in Nijmegen, Netherlands. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Wingtech Technology said it ​will appeal a ‌Dutch court's interim ruling in a ​dispute over ​Nexperia, arguing the decision ⁠lacked both a ​factual and legal ​basis and improperly interfered with ongoing judicial ​proceedings in China, ​according to a filing ‌submitted ⁠to the Shanghai Stock Exchange on Sunday.

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A Dutch court ​last ​week ⁠ordered additional measures to ​protect Dutch chipmaker ​Nexperia ⁠from interference by its owner ⁠Wingtech, ​Nexperia said last ​week.

 

Reuters

WingtechNexperiaNetherlands

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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