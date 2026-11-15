Wingtech says it will appeal Dutch court's order in Nexperia dispute

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Chinese court freezes 2.14 bln yuan of Nexperia assets in Wingtech case
01-09-2026 17:24 HKT
China urges Netherlands to keep chip supply chain stable
08-07-2026 15:08 HKT
Japan battle back to draw 2-2 with Netherlands in Texas thriller
15-06-2026 07:15 HKT
Wingtech seeks 8 billion yuan damages in new suit against Nexperia
22-05-2026 22:24 HKT
Nexperia says it is not trying to harm Wingtech shareholders
30-04-2026 22:58 HKT
Customs seizes $100m in smuggled endangered species hidden in vessel
12-11-2026 19:34 HKT