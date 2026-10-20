Hong Kong shares edge lower by midday, Lenovo plunges 7.6 percent

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Hong Kong shares close higher, Lenovo up 8 percent
16-10-2026 16:35 HKT
Hong Kong stocks gain by midday break
16-10-2026 12:07 HKT
Hong Kong stocks open higher
16-10-2026 10:06 HKT
HK's economy to grow by 4.1 percent his year, HKU says
15-10-2026 18:04 HKT
Hang Seng Index hovers at 24,000 points at close, Lenovo slumps 14pc
15-10-2026 16:47 HKT
Teacher-student duo named HK flag bearers for Asian Para Games
15-10-2026 16:23 HKT
Cost of AI default insurance spikes as data centre confidence wobbles
15-10-2026 14:14 HKT