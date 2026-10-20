HSBC seeks to replace asset management CEO Nicolas Moreau, Bloomberg reports

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HSBC's HK team of 150 AI experts to double in 2-3 years: David Liao
15-10-2026 21:56 HKT
HSBC plans job cuts across UK wealth business in AI push, FT reports
07-10-2026 17:08 HKT
HKMA questions HSBC AI center plan in HK's rival Singapore
06-10-2026 20:56 HKT
Anthropic's Dario Amodei: AI's most visible CEO and enigma
02-10-2026 12:41 HKT
HSBC names stablecoin 'HSBC RedCoin' amid strong digital asset demand
30-09-2026 15:18 HKT
Hong Kong launches largest digital green bond worth $20 billion
29-09-2026 21:58 HKT
HSBC completes US$1 billion share buyback program
29-09-2026 11:17 HKT