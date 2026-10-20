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BUSINESS
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FINANCE

HSBC seeks to replace asset management CEO Nicolas Moreau, Bloomberg reports

FINANCE
32 mins ago
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HSBC (0005) is seeking a new chief executive for its asset management business to replace current CEO Nicolas Moreau, Bloomberg reported, citing people familiar with the matter.

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The bank’s representative has also reached out to potential candidates to gauge their interest in the position, the report said.

Moreau, aged 61, took on the position as HSBC’s global asset management CEO in 2019. He previously spent two years at Deutsche Bank as the management board member responsible for Deutsche asset management and as CEO of AXA France, AXA Investment Managers, and AXA UK & Ireland.

He reports to Barry O'Byrne, CEO of International Wealth and Premier Banking at HSBC.

HSBC Asset Management managed a total of US$928 billion (HK$7.24 trillion) in assets as of June this year, which is lower than that of other European competitors such as UBS and Deutsche Bank. 

HSBC’s Asset Management business generated approximately US$755 million in fee and other income, representing a 4.7 percent year on year increase.
 

HSBCasset managementCEONicolas Moreau

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