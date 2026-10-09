US consumer sentiment deteriorates further in October

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US jobless claims hover near 57-year low for fourth consecutive week
08-10-2026 22:27 HKT
Wall St opens lower as oil jump, high yields fuel inflation concerns
08-10-2026 21:40 HKT
US FCC to vote to ban all Chinese labs from testing US electronics
08-10-2026 10:45 HKT
Webull sinks after CNBC reports US House panel flagged China ties
07-10-2026 22:53 HKT
Wall St opens lower as bond yields and oil rebound; Fed minutes in focus
07-10-2026 21:36 HKT
US 30-year bond yield hits fresh 24-year high
07-10-2026 21:15 HKT
More MPF members choose DIS funds as market jitters, US funds surpass HK
07-10-2026 20:41 HKT