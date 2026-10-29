logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

4.8-magnitude earthquake strikes Xinjiang's Hotan prefecture

WORLD
17 mins ago
logo
logo
logo

A 4.8-magnitude earthquake struck Hotan prefecture in Xinjiang at 0.56am on Friday, with a depth of 60km, according to the China Earthquake Networks Centre.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The epicentre was at 35.64 degrees north latitude and 78.14 degrees east longitude, in Hekang county.

Indian media reported noticeable shaking in nearby Jammu and Kashmir and parts of Ladakh.

Local rescue and police units said no casualties or major building damage had been reported. As the region lies in the geologically active Himalayan belt, residents of border towns briefly left their homes after feeling the tremors. Authorities will continue monitoring for aftershocks.

earthquake Xinjiang Hotan

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
5.4-magnitude earthquake strikes northeastern Chiba, strong shaking felt in Tokyo
WORLD
29-10-2026 02:43 HKT
5.6-magnitude quake strikes Qinghai's Haixi prefecture, no casualties reported
CHINA
19-08-2026 07:24 HKT
Thousands evacuate after Indonesia quake kills 51, cuts roads
WORLD
16-08-2026 12:31 HKT
People evacuated from a building collapse at Jayakarta hotel following an earthquake of magnitude 7.7, in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara, Indonesia, August 15, 2026. REUTERS/Stringer
At least 38 dead after Indonesia's magnitude-7.7 earthquake, officials say
WORLD
15-08-2026 10:30 HKT
source: online
From fear to comfort: HK travelers touched by kindness during Kumamoto earthquake
SOCIAL BUZZ
29-07-2026 15:41 HKT
(Online photo)
Hongkonger recalls legs giving way during Japan quake
NEWS
29-07-2026 14:08 HKT
Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Reporters watch the news showing a large quake and possible one meter tsunami wave in Southern Japan, from an office in Tokyo on July 28, 2026.
Japan issues tsunami alert after 7.1-magnitude quake
WORLD
28-07-2026 16:00 HKT
A rescuer works at the site of a collapsed building after earthquakes hit the country, in Caracas, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
International aid heads to Venezuela after deadly earthquake
WORLD
26-06-2026 11:51 HKT
Tourists visit the Heidu Mountain in Lenghu Town, Mangnai City of Haixi Mongolian and Tibetan Autonomous Prefecture of northwest China's Qinghai Province, July 30, 2025. Xinhua
Magnitude 6.3 earthquake strikes Qinghai, northwest China
CHINA
16-06-2026 18:10 HKT
Magnitude 6.6 quake strikes southern Philippines, no damage expected 
WORLD
15-06-2026 18:09 HKT
Joshua Wong was taken to the High Court by a prison van this morning for sentencing.
Joshua Wong sentenced to 10 years over foreign collusion charge
NEWS
17 hours ago
Leung Lai-ha
Elderly woman jailed for slapping 5-year-old in APM fight
NEWS
11 hours ago
Photo: Reuters
Trump says 'largely true' Iran war caused midterms loss, after Vance comments
WORLD
22 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.