5.6-magnitude quake strikes Qinghai's Haixi prefecture, no casualties reported

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Thousands evacuate after Indonesia quake kills 51, cuts roads
16-08-2026 12:31 HKT
At least 38 dead after Indonesia's magnitude-7.7 earthquake, officials say
15-08-2026 10:30 HKT
Hongkonger recalls legs giving way during Japan quake
29-07-2026 14:08 HKT
Japan issues tsunami alert after 7.1-magnitude quake
28-07-2026 16:00 HKT
International aid heads to Venezuela after deadly earthquake
26-06-2026 11:51 HKT
Magnitude 6.3 earthquake strikes Qinghai, northwest China
16-06-2026 18:10 HKT
Magnitude 6.6 quake strikes southern Philippines, no damage expected
15-06-2026 18:09 HKT
Eight reported dead after magnitude 7.8 earthquake in Philippines
08-06-2026 13:47 HKT
$30,000 monthly pay fails to attract local claypot rice cooks
17-08-2026 17:47 HKT
Senior police loses appeal over $26m mortgage loan fraud
17-08-2026 19:02 HKT