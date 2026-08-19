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CHINA

5.6-magnitude quake strikes Qinghai's Haixi prefecture, no casualties reported

CHINA
1 hour ago
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A 5.6-magnitude earthquake struck Haixi prefecture in Qinghai province early on Wednesday, with a depth of 10km, according to the China Earthquake Networks Centre.

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No casualties or structural damage have been reported so far, with local authorities monitoring the situation.

The quake hit the sparsely populated Haixi region, which sits on the northern Tibetan Plateau with an average elevation of over 4,000 metres. The area was hit by a 6.3-magnitude quake in June that killed one person and displaced about 3,000 residents.

earthquake Qinghai Haixi prefecture

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