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Singapore Airlines says 46,000 booking records affected by Amadeus breach
04-11-2026 10:23 HKT
JAL hit by major data breach affecting 92,000 customers
28-10-2026 20:31 HKT
Hacking attempts surge as companies, governments rush to patch PHP flaws
23-10-2026 06:17 HKT
Australia says OpenAI agent hacked into government website
24-09-2026 09:26 HKT
Z.AI open-sources ZCode after coding tool uploads local data silently
21-09-2026 16:09 HKT
US urges G20 countries to allow AI training on creators' work
03-09-2026 10:48 HKT
Alabama launches probe into OpenAI after Hugging Face breach
25-08-2026 11:38 HKT
US expands charges against Iranians in massive hacking scheme
19-08-2026 10:50 HKT