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HONG KONG
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NEWS

Tse Chin-wan to attend COP31 in Turkey

NEWS
1 hour ago
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Secretary for Environment and Ecology Tse Chin-wan
Secretary for Environment and Ecology Tse Chin-wan

Secretary for Environment and Ecology Tse Chin-wan will depart for Antalya, Turkey, on Sunday to attend the 31st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP31).

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Tse will join the Chinese delegation and deliver a speech at a side event at the China Pavilion. He will also meet with representatives from other countries and regions to discuss Hong Kong’s strategies and progress in reducing carbon emissions and combating climate change.

Commissioner for Climate Change Sammy Yeung Sau-kuen and other Environment and Ecology Bureau officials will accompany him.

Tse will leave Antalya on the night of November 12 in Antalya time and arrive in Hong Kong on the afternoon of November 13 in Hong Kong time.

Under Secretary for Environment and Ecology Diane Wong Shuk-han will serve as acting secretary during Tse's absence.
 

Tse Chin-wanCOP31

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