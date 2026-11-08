Tse Chin-wan to attend COP31 in Turkey

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China signals intent to push back against cleantech tariffs at COP31
21-10-2026 14:45 HKT
Govt mulls higher fines for pet abandonment, illegal feeding: Tse Chin-wan
23-09-2026 11:52 HKT
No plan to suspend dog-friendly dining scheme despite backlash, Tse says
19-07-2026 14:46 HKT
Animal protection law amendment to be phased: Environment chief
06-05-2026 15:49 HKT
Turkey set to host COP31 climate summit, Australia to lead government talks
20-11-2025 11:34 HKT
HK may revive waste-charging only if other efforts fail
06-10-2025 17:24 HKT
Trial scheme to welcome pet dogs in select eateries, says Environment chief
23-09-2025 14:21 HKT
Hong Kong temperatures to drop 9 degrees as strong cold front arrives Mon
07-11-2026 17:52 HKT