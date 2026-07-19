No plan to suspend dog-friendly dining scheme despite backlash, Tse says

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Dog-friendly dining scheme on track despite handful of exits
14-07-2026 17:17 HKT
About 20 complaints received under new dog-friendly dining scheme
13-07-2026 13:52 HKT
Furry companions get half-rolled welcome mat as pet permits land in eateries
09-07-2026 13:41 HKT
Over 940 Hong Kong restaurants welcome dogs as authorities complete visits
09-07-2026 12:57 HKT
Animal protection law amendment to be phased: Environment chief
06-05-2026 15:49 HKT
HK may revive waste-charging only if other efforts fail
06-10-2025 17:24 HKT
Trial scheme to welcome pet dogs in select eateries, says Environment chief
23-09-2025 14:21 HKT
HK braces for heavy rain ahead of mid-week heat and potential storm
18-07-2026 14:30 HKT