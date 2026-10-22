Mainland woman arrested for smuggling live dog at Lok Ma Chau border

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US woman allegedly smuggled drugs for free trip to Japan
11-09-2026 18:37 HKT
Two arrested as Customs probe UK-brand Opatra London local retailer
19-08-2026 21:35 HKT
Customs seizes $1.1m cannabis at airport, mainland man arrested
10-08-2026 00:29 HKT
Customs seizes 3 live cats smuggled in backpack at Lok Ma Chau Spur Line
04-08-2026 02:03 HKT
Customs seizes $6.8m cannabis buds at airport, American man arrested
04-08-2026 01:44 HKT
Customs seizes $7.9m drugs at airport, 2 passengers arrested
31-07-2026 04:58 HKT