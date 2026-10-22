logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

Mainland woman arrested for smuggling live dog at Lok Ma Chau border

NEWS
49 mins ago
logo
logo
logo

A 55-year-old mainland Chinese woman was arrested at the Lok Ma Chau Spur Line control point on Wednesday on suspicion of attempting to smuggle a live dog into Hong Kong inside her luggage.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Customs officers intercepted the incoming traveler in the passenger arrivals hall for inspection and discovered a live dog, valued at approximately HK$15,000, concealed within her personal baggage.

The woman was arrested on the spot, and customs authorities subsequently handed the case over to the Agriculture, Fisheries and Conservation Department for further investigation.

Under the Rabies Regulation, the illegal importation of animals, animal carcasses, or animal products is an offense punishable by a maximum fine of HK$50,000 and up to one year of imprisonment upon conviction.

Customssmuggling

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Customs seizes $18m of suspected smuggled pharmaceuticals at HK-Zhuhai-Macao Bridge port
NEWS
14-10-2026 04:21 HKT
Tourists wearing Japanese traditional kimono clothes stroll near Sensoji temple at Asakusa district, a popular sightseeing spot in Tokyo, Japan March 10, 2025. REUTERS/Issei Kato
US woman allegedly smuggled drugs for free trip to Japan
WORLD
11-09-2026 18:37 HKT
Two arrested as Customs probe UK-brand Opatra London local retailer
NEWS
19-08-2026 21:35 HKT
Customs probes beauty chain Opatra London after six complaints of coercive sales
NEWS
19-08-2026 14:05 HKT
Mainland traveler jailed four weeks for smuggling cigarettes in bra and leggings
NEWS
11-08-2026 19:28 HKT
Customs seizes $1.1m cannabis at airport, mainland man arrested
NEWS
10-08-2026 00:29 HKT
Customs seizes 3 live cats smuggled in backpack at Lok Ma Chau Spur Line
NEWS
04-08-2026 02:03 HKT
Customs seizes $6.8m illicit cigarettes at Man Kam To, mainland driver arrested
NEWS
04-08-2026 01:51 HKT
Customs seizes $6.8m cannabis buds at airport, American man arrested
NEWS
04-08-2026 01:44 HKT
Customs seizes $7.9m drugs at airport, 2 passengers arrested
NEWS
31-07-2026 04:58 HKT
HK workers need over $8 mln for retirement as MPF confidence hits 15-year high
FINANCE
21-10-2026 16:20 HKT
source: online
French woman tries to stop looting in Nice, protesters say they have ‘emergency shopping’ to do
WORLD
20-10-2026 13:44 HKT
HK faces record-breaking October heat wave fueled by three key climate factors
NEWS
21-10-2026 11:30 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.