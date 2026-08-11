Mainland traveler jailed four weeks for smuggling cigarettes in bra and leggings

Read More
Customs seizes $1.1m cannabis at airport, mainland man arrested
10-08-2026 00:29 HKT
Customs seizes 3 live cats smuggled in backpack at Lok Ma Chau Spur Line
04-08-2026 02:03 HKT
Customs seizes $6.8m cannabis buds at airport, American man arrested
04-08-2026 01:44 HKT
Customs seizes $7.9m drugs at airport, 2 passengers arrested
31-07-2026 04:58 HKT
Customs seizes $19m drugs at airport, 4 passengers arrested
30-07-2026 05:41 HKT
Customs seizes $13m drugs at airport, German woman among 3 arrested
29-07-2026 06:01 HKT
Customs seizes $11m drugs at airport, 3 passengers arrested
23-07-2026 02:01 HKT
Customs seizes 250 live birds smuggled in baggage at Lok Ma Chau Spur Line
22-07-2026 05:08 HKT
Andy Lau awarded honorary doctorate by HKBU
10-08-2026 21:09 HKT