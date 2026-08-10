Customs seizes $1.1m cannabis at airport, mainland man arrested

Hong Kong Customs arrested a 31-year-old mainland male passenger at Hong Kong International Airport on Sunday after seizing about 6 kilograms of suspected cannabis buds worth about HK$1.1 million from his checked-in suitcase.

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The passenger arrived in Hong Kong from Bangkok via Singapore. He has been charged with trafficking in dangerous drugs and will appear at West Kowloon Magistrates' Courts on Monday.