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Customs seizes $1.1m cannabis at airport, mainland man arrested

NEWS
12 hours ago
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Hong Kong Customs arrested a 31-year-old mainland male passenger at Hong Kong International Airport on Sunday after seizing about 6 kilograms of suspected cannabis buds worth about HK$1.1 million from his checked-in suitcase.

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The passenger arrived in Hong Kong from Bangkok via Singapore. He has been charged with trafficking in dangerous drugs and will appear at West Kowloon Magistrates' Courts on Monday.

Customs cannabis seizure airport arrest

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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